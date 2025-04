Pensilina bus distrutta. Cause ignote

Quella pensilina per attendere gli autobus del trasporto pubblico è stata ridotta in frantumi, come se un tir le fosse andato contro. Sconcerto nelle prime ore del mattino tra i residenti e le persone che lavorano in via San Marco, alla vista di quello che rimaneva della struttura. Un’automobile parcheggiata nelle vicinanze ha riportato un finestrino laterale rotto.

Al momento non si conoscono ancora le cause effettive dell’incidente. Un’automobile che stava percorrendo la strada a tutta velocità, secondo un’ipotesi, potrebbe essere uscita fuori strada, andando a colpire la pensilina come un proiettile sparato da un cannone. Le schegge della struttura, esplose con grande potenza, potrebbero aver distrutto il finestrino della macchina vicina. Il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, potrebbe essere fuggito a tutta velocità. Oppure, un gruppo di sbandati, giovani e non, potrebbe aver distrutto, con mazze o altri utensili, la struttura dove la gente attende gli autobus del trasporto pubblico, rifacendosela anche con la macchina parcheggiata nelle vicinanze.

Non è da escludere anche l’utilizzi di botti. Ma, ripetiamo, sono tutte ipotesi. Il sistema di videosorveglianza comunale, che si trova nelle vicinanze, potrebbe fornire delle indicazioni importanti in merito, attraverso qualche immagine capace di rilevare particolari.

Da.B.