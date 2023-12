Pd contro gli addobbi natalizi: "Paghiamo luci e alberi scadenti"

Il circolo di Chiesina Uzzanese del Pd sottolinea come, nonostante l’investimento fatto dall’amministrazione comunale, gli addobbi natalizi del paese siano scarsi. "Nelle scorse settimane – afferma una nota – molti chiesinesi hanno sollevato le loro perplessità per un paese spoglio e poco illuminato in occasione delle festività di Natale. Successivamente si è posto, parzialmente, rimedio a questo issando qualche striscia luminosa per il centro cittadino, illuminazione che si è andata ad aggiungere ai due alberi di Natale collocati in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza Togliatti a Chiesanuova. Ma quanto si è speso per questi due alberi di Natale e per ‘illuminare’ le piazze? Consultando l’albo pretorio si può leggere che si è erogato un contributo alla Pro Loco per 3.500 euro. Ci limitiamo a informare senza ulteriori commenti – conclude la nota – perché sappiano che i chiesinesi sanno farsi un’idea senza ulteriori commenti".