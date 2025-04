Pasqua e Ponte 25 aprile. La stagione primaverile si apre con segni positivi

Le festività di Pasqua e il ponte del 25 aprile aprono ufficialmente la stagione turistica a Montecatini e nelle aree limitrofe, con un trend incoraggiante per operatori della ristorazione e strutture ricettive. Il flusso delle prenotazioni, fino a qui, è infatti positivo". Confcommercio Pistoia e Prato analizza la situazione di questo importante periodo dell’anno e coglie segnali positivi tra i commercianti, i titolari e gli addetti dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive. Partendo dal fronte della ristorazione, Lorenzo Bertelloni del ristorante Da Lorenzo, sottolinea un certo ottimismo. "Le speranze sono tante – afferma - anche se non c’è un’affluenza straordinaria. Il pranzo di Pasqua sarà dedicato ai clienti storici. La stagione ufficiale partirà dopo, meteo permettendo. La quantità c’è, ma è la qualità dei turisti in città a fare la differenza. Ci sono buoni presupposti".

Numeri ancora più positivi arrivano dalla Trattoria da Nerone di Pescia, come racconta Alessandro Giampieri. "Per Pasqua siamo al completo da oltre due mesi – afferma – e anche per il periodo successivo si nota un buon movimento, in linea con quello delle strutture ricettive".

A Montecatini Alto, Simone Malucchi di Casa Gala esprime ottimismo: "La Pasqua e i ponti daranno il via ad una stagione buona, con flussi turistici di spessore che potrebbero anche essere migliori di quelli degli ultimi due anni. Questa zona vive in parte di luce propria, con i suoi vicoletti, i punti panoramici, la funicolare attiva dal 1898. Montecatini ha bisogno di Montecatini Alto, e della sua utenza, che resta fermamente qualitativa".

Grande ottimismo anche tra gli albergatori. Mario Rastelli, dell’Hotel Terme Pellegrini, conferma questa impressione "Per Pasqua e il ponte – sottolinea - aspettiamo un 60% di turisti italiani e il restante 40% di stranieri, con una permanenza media tra le due e le tre notti". Deborah Della Ratta dell’Hotel Alba, aggiunge: "Durante tutto il weekend di Pasqua ospiteremo principalmente gruppi di turisti stranieri. Un bel segnale, che conferma l’interesse verso la nostra destinazione".

Nei giorni scorsi, Federalberghi-Apam ha suggerito due azioni importanti per queste festività: un piano straordinario di promozione sul web, di concerto con la Croce Rossa Italiana titolare del contratto di affitto di ramo di azienda Tettuccio e Redi delle Terme, e aperture gratuite degli stabilimenti per le festività, con un appuntamento da agganciare poi a cadenza mensile in corrispondenza delle ’Domeniche al museo’.