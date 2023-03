Pasqua e festa Unesco insieme alla City Band

L’associazione culturale Montecatini City Band lo scorso 8 marzo ha presentato una proposta al Comune per lo svolgimento di concerti nei giorni di Pasqua, Santo Stefano e per le celebrazioni Unesco del 2023. Il Comune sottolinea "la consolidata attività concertistica della Montecatini City Band che da anni ottiene notevole apprezzamento e partecipazione da parte del pubblico locale e non solo". L’ente richiama inoltre " la necessità di realizzare eventi di natura concertistica a ingresso libero nell’ambito della programmazione di iniziative di intrattenimento per cittadini e turisti, quali la 6^ Open Week 2023, le celebrazioni Unesco e il Natale 2023, destinate a un pubblico eterogeneo oltre che appassionato del settore, in spazi all’aperto, valorizzando al tempo stesso luoghi-simbolo della città termale".

Il Comune pertanto ha accettato la proposta dell’associazione musicale stanziando l’importo complessivo di 4.950 euro.

L’amministrazione comunale ha poi concesso il patrocinio a "Bookfest 2023" e alla realizzazione di una iniziativa di promozione e presentazione il 14 e 15 aprile, quando si terrà una giornata di incontri e dibattiti dedicata alla rassegna culturale. In accordo con l’Hotel Adua & Regina di Saba di viale Manzoni è stato proposto per il 14 aprile il servizio per sala congressi con impianto audio, video e maxischermo, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa, cancelleria e attività di accoglienza e moderatore al prezzo di 1800 euro.

La ditta Cami di Camilla Giannini con sede a Pistoia ha richiesto e ottenuto il patrocinio per la mostra pittorica "Curiouser", che si svolgerà dal 1 al 30 aprile prossimi alle Terme Tamerici, dove proprio oggi si tiene la conferenza stampa di presentazione.