Partono i lavori in via Buonarroti. Arriva l’ok della ditta incaricata: "Il 25 novembre sarà riaperta"

Via Buonarroti a Buggiano potrà essere riaperta entro la fine della prossima settimana, maltempo permettendo. Ieri, infatti, alla presenza del sindaco Daniele Bettarini, la ditta incaricata di svolgere i lavori si è recata sul posto per il sopralluogo, a cui hanno preso parte i tecnici della Provincia. Via Buonarroti era stata chiusa il 26 ottobre scorso per motivi di incolumità pubblica. "Le condizioni della strada – aveva spiegato il sindaco Bettarini disponendone la chiusura – sono tali da non consentire un adeguato livello di sicurezza. Sono necessari i lavori per poter riaprire anche perché la strada, che è comunale, viene usata come bypass della regionale da un anno e mezzo, in attesa di altri lavori, quindi deve sopportare da tempo un intenso traffico". La chiusura ha suscitato proteste da parte di cittadini e commercianti, che hanno lamentato disagi di cui si è fatta portavoce anche Confcommercio, chiedendo più volte una soluzione rapida della vicenda. "Finalmente – ha affermato ieri il sindaco Bettarini – la questione di via Buonarroti può dirsi vicina alla soluzione. Ho voluto prendere parte personalmente al sopralluogo della ditta Bindi incaricata di svolgere i lavori. Il sopralluogo è stato anche occasione di confronto con un residente della strada, che ci ha chiesto aggiornamenti sui lavori. La ditta ha valutato e deciso come intervenire. La procedura prevede la consegna del lavoro, che sarà fatta al più tardi lunedì. Pertanto, maltempo permettendo - annuncia il sindaco - i lavori dureranno due giorni ed è quindi probabile che via Buonarroti possa essere riaperta già sabato 25 novembre".

Valentina Spisa