Parrucchieri da 90 anni: "Iniziammo in guerra"

Da novant’anni fanno i capelli ai montecatinesi. La famiglia Pagni è una vera e propria istituzione in viale IV Novembre e, da poco, ha raggiunto un traguardo importantissimo, ricevendo anche un riconoscimento dal Comune. Stefano, attuale titolare dell’attività, racconta la storia di questo esercizio. "Io vengo da una famiglia di parrucchieri – sottolinea - tanto che i miei genitori hanno fatto questo lavoro, così come entrambi i miei nonni paterni, uno zio, fratello di mio padre (anche lui aveva un salone) e due fratelli di mia nonna paterna, che si sono trasferiti a Roma negli anni Cinquanta per lavorare lì). A Montecatini, ben prima del 1933 anche un mio bisnonno, insieme ai fratelli (da parte di mia nonna paterna) aveva aperto diversi saloni. I miei nonni Mario Pagni e Lola Del Rosso sono nati e cresciuti in questa splendida città, dove nel 1933 hanno aperto il loro salone, proprio in quel Viale IV novembre che più avanti avrebbe visto nascere nel 1968 anche il salone dei miei genitori. Ho rilevato l’attività nel 1999, affiancandoli fino a che hanno deciso di smettere nel 2010 circa".

Stefano racconta che il salone dei nonni si trovava "all’angolo tra viale IV novembre e via Rosselli, dove c’era la Cassa di Risparmio di Firenze (oggi chiusa), nel quale mio padre ha iniziato la professione, andando poi ad aprire il suo salone insieme a mia madre nel 1968, dove è tutt’ora. Mio nonno ha svolto il parrucchiere da uomo anche durante la seconda guerra mondiale, facendo i capelli ai commilitoni nel piazzale della Torretta". Pagni racconta che la sua famiglia "ha avuto da sempre una grandissima passione per questo mestiere e volutamente è rimasta sul nostro splendido territorio, cercando di rendere più belle le tantissime persone che ci hanno dato fiducia. Dopo questi primi 90 anni ce ne auguriamo altrettanti". Il sindaco Luca Baroncini ha voluto consegnare personalmente a Stefano la targa per i novant’anni dell’attività.

Da.B.