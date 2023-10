Panariello e Masini al Teatro Verdi di Montecatini Terme: Biglietti in Vendita

Biglietti in vedita da oggi alle 18 su Ticketone per lo spettacolo “Lo strano incontro” di Giorgio Panariello e Marco Masini. Lo show che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate continuerà nella parte conclusiva dell’anno, arrivando nelle principali città italiane a partire dal 25 novembre. I biglietti per le date, fra cui quella del 30 novembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme, sono in vendita da oggi. Panariello e Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni. "È da tempo che se che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì…", dice scherzando Panariello a cui risponde Masini con altrettanta ironia: "Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fare due battute fra una canzone e l’altra".