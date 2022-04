Palestra scolastica, c’è il progetto definitivo

La giunta approva il progetto definitivo ed esecutivo per l’adeguamento statico, il miglioramento sismico e la riqualificazione della palestra della scuola primaria De Amicis e dell’infanzia Lorenzini. L’intera copertura dei costi circa 550mila euro è stata chiesta al ministero dell’Istruzione attraverso la partecipazione all’apposito bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea. Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici, esprime soddisfazione per il completamento delle fasi progettuali dell’intervento ideato dall’ingegner Leonardo Iozzelli. "I lavori – spiega l’esponente della giunta – consistono nell’adeguamento statico e nel miglioramento sismico della palestra, nonché in interventi che apporteranno al fabbricato migliorie architettoniche e impiantistiche supplementari".

L’assessore annuncia il "rifacimento del massetto e del pavimento del piano terra della scuola e della palestra: entrambi potrebbero essere ripristinati per parti. La scelta di eseguire il rifacimento totale del massetto è legata al cattivo stato di conservazione di quello esistente e porta anche benefici di tipo strutturale, poiché il nuovo elemento ha un peso inferiore rispetto a quello esistente, dunque viene ridotto il carico sul sistema di fondazione. Il progetto prevede anche il rifacimento dei sanitari e delle rubinetterie degli spogliatoi. L’intervento è volto a conferire, attraverso la ristrutturazione, un valore aggiunto al complesso scolastico mediante il rinnovamento degli spogliatoi della palestra, senza modifica alle componenti impiantistiche. Con i lavori avrà luogo la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti nella palestra con apparecchi a led. Dove non è presente il controsoffitto strutturale, l’intervento sarà fatto con corpi illuminanti nuovi e dimensionati sulla base dei requisiti minimi di illuminamento delle specifiche attività svolte nei diversi ambienti. È prevista la posa in opera di tubazione da teleriscaldamento di collegamento tra la palestra e la centrale termica, per rendere autonomo dal punto vista energetico l’impianto sportivo dall’istituto scolastico".

Il progetto include la revisione degli areotermi presenti nella palestra e la fornitura di attrezzature ginniche professionali. "Restiamo in attesa degli esiti del bando nazionale – conclude Sartoni – pronti, in caso positivo, ad andare avanti in tempi ragionevoli".

Da.B.