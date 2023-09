Pacchetto scuola a Chiesina Uzzanese: iscrizioni aperte per richieste al Comune

Il Comune di Chiesina Uzzanese ha aperto le iscrizioni per la richiesta del pacchetto scuola 2023-2024. Gli interessati potranno inoltrare la domanda di iscrizione entro le 12 di venerdì 22 settembre. Il beneficio può essere richiesto anche per gli studenti residenti a Chiesina Uzzanese che frequentano scuole o percorsi di istruzione e formazione professionale in altre regioni, purchè la regione in questione non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Possono richiedere il pacchetto gli studenti iscritti nell’anno scolastico 20232024 alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie private o deglie enti locali, o a percorsi di istruzione e formazione professionale sia in scuole secondarie di secondo grado che in agenzie formative accreditate, di età non superiore a 20 anni al 22 settembre, residenti sul territorio comunale e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

L’importo del pacchetto scuola sarà calcolato a partire da un importo minimo di 130 a un massimo di 300 euro, e sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse, in base ad una graduatoria redatta in ordine di ISEE crescente, prendendo i considerazione la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa, la presenza di un unico genitore e di figli minori, il maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare.

In caso di presenza di due figli aventi diritto nello stesso nucleo familiare, l’ordine prioritario in graduatoria sarà attribuito al figlio minore. Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo o materiale didattico e per servizi scolastici.

Emanuele Cutsodontis