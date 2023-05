Oreste Giurlani promette battaglia "Solo con noi il rilancio della città" Mandara: "La destra sbaglia tutto"

"Porteremo a votare i pesciatini che non lo hanno fatto al primo turno, perché non possiamo interrompere il rilancio della città". Il sindaco Oreste Giurlani commenta così l’esito del voto. "Dopo attenta analisi e superata l’emotività del momento – aggiunge – possiamo fare alcune considerazioni. La prima è che l’affluenza è stata troppo bassa. Per il ballottaggio i cittadini devono capire che qui in gioco è il futuro di Pescia e ogni voto può essere determinante. Non devono dare per scontata la nostra presenza quotidiana, l’informazione continua, una disponibilità illimitata di persone che hanno pensato a Pescia in modo autonomo e esclusivo, senza ricevere diktat da organismi superiori. A seconda di quale schieramento prevarrà, Pescia può fare un salto indietro di almeno 20 anni, trovarsi a essere guidata da Firenze o peggio; non avere voce in capitolo su temi determinanti come ospedale, mantenimento di un’eccellenza sanitaria che è stata persa e che solo da noi potrà essere difesa e ripristinata. Abbiamo fatto moltissimo in questi anni e forse il dispiacere è che tutto questo grande sforzo non sia stato del tutto apprezzato in termini di consenso dai cittadini".

Tempo di commenti anche da parte di Giancarlo Mandara. "Ringrazio ciascuno dei 1252 pesciatini che hanno dato fiducia a me e alla coalizione di liste civiche a mio sostegno. Il dato è inferiore alle nostre aspettative, dal momento che ci vedevamo proiettati a pieno titolo al ballottaggio. Per noi il dato è comunque da leggere in positivo ed è quindi mia intenzione non deludere le aspettative di chi ci ha sostenuto, lavorando comunque nell’interesse esclusivo dei pesciatini. A chi ci attribuisce la responsabilità della sconfitta del centrodestra chiedo di fare appello alla propria coscienza. Per tutta la campagna elettorale avete sostenuto che Grassotti rappresentasse l’unico candidato di centrodestra e oggi magicamente sostenete il contrario, considerandoci della vostra parte e quindi responsabili del vostro flop? Non sarebbe il caso che guardaste a casa vostra, dal momento che rispetto a voi ci separano solo 195 voti? A Pescia avete perso rispetto alle politiche di settembre qualcosa come 3000 voti. La conclusione evidente è che avete scelto un candidato a sindaco sbagliato e gli elettori col loro voto vi hanno pesantemente punito".