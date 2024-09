Opere di bonifica dopo l’incendio a Montevettolini

"La situazione viene monitorata e bonificata, ma sembra sotto controllo. È presto per capire le cause del rogo e valutare i danni. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’attenzione resta alta per prevenire eventuali riaccensioni. Tirano un sospiro di sollievo anche i nostri due agriturismi in zona, grazie anche al vento che ha spirato in direzione opposta ai loro insediamenti". È stato l’assessore all’agricoltura di Serravalle Alessio Gargini, dopo aver ringraziato i vigili del fuoco, la Vab e tutti i soggetti impegnati nel domare l’incendio scoppiato due giorni fa a Monsummano, a fare il punto della situazione nelle ore successive all’evento. Già perché il rogo, partito a quanto sembra dalla zona dei ripetitori radio di Montevettolini, ha interessato in parte anche il territorio di Serravalle situato al confine della frazione monsummanese.

Sono state ore di apprensione, sotto questo aspetto specifico, soprattutto per le due strutture ricettive che confinano con Montevettolini. Nessuna dei due agriturismi in questione ha a quanto pare riportato danni particolarmente gravi, ma un agriturismo è stato evacuato a scopo precauzionale via via che l’incendio acquistava vigore: sia gli ospiti che gli animali della tenuta sono stati fatti uscire dalla struttura fino a quando il quadro generale non è tornato definitivamente sotto controllo. Il vento contrario e soprattutto il lavoro dei soccorritori ha tuttavia evitato che la situazione non si aggravasse ulteriormente. Le prossime ore serviranno per avere un computo preciso dei danni e per completare le opere di bonifica.

Giovanni Fiorentino