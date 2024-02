Operazione sicurezza. La rotatoria si farà: "Un riconoscimento al nostro Comune"

"Un’importante opera di sicurezza stradale per il nostro territorio". È’ così che l’assessore ai Lavori pubblici di Chiesina Uzzanese, Fabrizio Magrini, presenta la nuova infrastruttura che dovrà servire a snellire il traffico in paese. Si tratta dell’attesa rotatoria che dovrà sorgere tra via Ponte alla ciliegia e la circonvallazione della provinciale Sp45. A veicolare il lavoro sarà l’entrata in vigore nella prima metà del mese di febbraio dell’accordo firmato dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prevede "significativi investimenti in tutta la Toscana" come annuncia l’amminsitrazione chiesinese.

Tra le iniziative finanziate dal fondo sviluppo e coesione, vi è anche il progetto per la realizzazione della rotatoria situata fra via Ponte alla Ciliegia e la circonvallazione SP45, con un costo complessivo di 295mila euro.

"Siamo estremamente soddisfatti di ottenere il finanziamento per questa opera, alla quale stiamo lavorando con impegno fin dalla fase di progettazione – ha detto il sindaco Fabio Berti –. Abbiamo diversi progetti pronti per essere finanziati, e questa rotatoria è uno di questi. Desidero ringraziare il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’intero governo, con un particolare riconoscimento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per l’opportunità concessa. Essere inseriti fra i pochi beneficiari dei progetti finanziati rappresenta un importante riconoscimento per il nostro piccolo comune, e per questo esprimiamo la nostra gratitudine al consigliere regionale Alessandro Capecchi per il suo impegno e la considerazione". Soddisfatto del finanziamento anche l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Magrini che ha detto "Si tratta di un’importante opera di sicurezza stradale per il nostro territorio. Nonostante l’arteria stradale sia di competenza provinciale, l’opera contribuirà al miglioramento della viabilità e della sicurezza in questo punto cruciale. Ringraziamo il nostro ufficio tecnico per l’efficace gestione dei fondi".

