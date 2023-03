Inaugurato un nuovo albergo a Montecatini, sarà una struttura tematica. "Ogni camera un microcosmo"

Filippo Petrone ha aperto lo "Sweet dreams hotel Montecatini" in via Amendola

Montecatini Terme, 20 marzo 2023 – E’ stato inaugurato un albergo tematico, con stanze arredate in modo scenografico, in relazione ad una specifica atmosfera. Il titolare di questa nuova realtà in via Amendola, 15, è Filippo Petrone, che, in passato, ha avuto anche in gestione La Salute con la società Alena Srl.

"L’albergo – annuncia Petrone – si chiama "Sweet dreams hotel Montecatini". Ogni camera è un microcosmo. Tra i temi a cui sono dedicate le camere – descrive – il tema Polo Nord, tema foresta, tema Bali e così via. Ogni camera è dunque dedicata ai gusti del cliente, affinché sia felice di vivere il suo tempo all’interno di un ambiente che lo fa sognare".

Per Petrone quella dell’albergatore è una nuova avventura professionale: "Ho comprato l’hotel e l’ho completamente ristrutturato. A Montecatini gli alberghi non mancano ed è importante offrire qualcosa di diverso. Credo nel turismo e scommetto su Montecatini Terme; sono napoletano, ma sono qui da venticinque anni e mi sento montecatinese d’adozione. Spero sempre che la città torni al massimo splendore. Per me – spiega - per una piena rinascita si devono diversificare le offerte, portare a Montecatini le novità, che richiamino gente. Dobbiamo farci conoscere per qualcosa di unico che si trova solo qui, creando qualcosa di innovativo, come, appunto, ho cercato di fare dando vita a questa realtà alberghiera tematica. Tutto è finalizzato ad allargare la platea di coloro che ci scelgono".

E riguardo all’ingresso nel patrimonio Unesco: "Una città patrimonio Unesco – sottolinea Petrone - ha una grande opportunità. Si deve investire qui e offrire sempre di più, mettendo in risalto tutte le peculiarità che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. Sicuramente, questo obiettivo raggiunto riqualifica anche gli immobili e ciò mi rende doppiamente felice dell’investimento che ho fatto. Se la città cresce, si valorizza tutto".

Insomma in un panorama in cui spesso dobbiamo registrare di locali anche storici che chiudono una buona notizia. C’è anche chi va in senso contrario e si lancia in nuove sfide.

v.s.