Nuovi laboratori e opportunità per il Martini

Al via i nuovi e moderni laboratori della terza sede dell’alberghiero Martini. Inaugurazione è questa mattina alle 11:30, alla presenza della stampa e delle autorità. A tagliare il nastro sarà il dirigente Riccardo Monti che per primo aveva creduto nel progetto della terza sede. Il plesso di via Garibaldi era entrato in funzione come edificio del Martini. Ma i laboratori non c’erano. Adesso, finalmente, dopo tanti sacrifici e una fiduciosa attesa da parte dell’istituzione scolastica, le varie tranche dei lavori si sono concluse dotando il centro della città di un fiore all’occhiello. Una scuola moderna e attrezzata, un luogo nel quale si potrà offrire agli studenti una formazione al passo con le richieste del mercato internazionale. La struttura di via Garibaldi è la ex "Dante Alighieri", che per molti lustri ha ospitato una delle due scuole medie di Montecatini. Il consiglio comunale di Montecatini aveva approvato a fine luglio 2014 una delibera per la concessione dell’uso gratuito e della gestione dell’immobile alla Provincia che, a sua volta, la aveva messa a disposizione del Martini.

Intanto è iniziata la Scuola di Sogni, l’iniziativa di Lusso Gentile che mira a sensibilizzare sulle abilità trasversali all’interno dell’ambiente scolastico. Numerosi ospiti parteciperanno a quest’iniziativa. Tra loro ci sarà Gabriella Scapicchio, manager di fama internazionale specializzata in marketing e innovazione. Poi Eleonora Giannini, esperta nel campo del lusso e direttrice del celebre ristorante Milanese "Coraje" di Agustina (di proprietà di Lautaro Martinez, giocatore dell’Inter) e Antonietta Giuntoli, coach e fondatrice del "Metodo 5". Ci saranno Nicola Bolzan e Shubha Rabolli, vicepresidente dell’Accademia Italiana del Galateo.