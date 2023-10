Nuovi controlli in città. Due arresti per droga

Giravano per la città con 116 dosi di cocaina (58 grammi) e 160 di hashish (80 grammi) e, visto che può sempre servire, pure con un bilancino di precisione. Durante l’ultimo servizio straordinario di controllo in città le forze dell’ordine hanno arrestato due persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, oltre che per detenzione di arma illegale, subito sequestrata. All’operazione ha preso parte personale di tutte le forze dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale), insieme a varie specialità di ciascuna di esse, coordinate con gli operatori locali. L’intervento è stato deciso in seguito a una serie di approfondimenti effettuati nel corso delle recenti riunioni tecniche di coordinamento convocate dal prefetto Licia Donatella Messina sul tema della sicurezza delle aree urbane, contro il degrado. Le attività di prevenzione sono state effettuate attraverso accurati passaggi, brevi soste e controlli nelle zone delle due stazioni ferroviarie, in piazza Italia e piazza Gramsci, e degli obiettivi più sensibili del centro di Montecatini.

Le forze dell’ordine hanno effettuato 18 posti di controllo, fermando 174 persone. Di queste 107 sono italiane, mentre 67, tra cui 19 già presenti nell’archivio elettronico Sdi per precedenti penali o segnalazioni amministrative, sono straniere. Uno straniero è stato fotosegnalato e ha ricevuto la notifica dell’atto di inserimento nello Sdi. Una persona è stata segnalata al prefetto e sanzionata per possesso di stupefacenti per uso personale. Sono stati controllati sette locali e 81 veicoli, di cui 38 con il terminale Mercurio. Il sistema telematico riduce il tempo necessario per eseguire i controlli: la pattuglia può svolgere in autonomia gli accertamenti nella banca dati, senza doverli richiedere via radio alla sala operativa. Le forze dell’ordine hanno contestato anche 10 violazioni del codice della strada.

