Nuove caditoie per le acque reflue. Migliorato il sistema di raccolta

Nuovi interventi del Comune per migliorare il sistema di smaltimento delle acque reflue in città. La notizia arriva dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni. "Al fine di migliorare il sistema di raccolta di acque reflue – conferma l’esponente della giunta – spesso penalizzato dal fogliame caduto dagli alberi presenti che, trascinato dall’acqua, copre le griglie esistenti e ne pregiudica l’efficienza, l’amministrazione ha finanziato un intervento teso a sostituire alcune caditoie per la captazione delle acque meteoriche in viale Diaz, luogo storicamente fonte di problemi, e al rifacimento di un tratto di fognatura bianca in via Nofretti". Sartoni spiega che in "viale Diaz saranno sostituite quattro caditoie per ottenere un miglior deflusso delle acque verso la fognatura che raccoglie le acque bianche. Saranno utilizzate, per la prima volta in città, caditoie in ghisa munite pure di bocca di lupo".

Il vicesindaco sottolinea "che questo tipo di caditoie impediranno anche che le bocche di lupo raccolgano qualsiasi rifiuto lasciato in giro trasformandosi in pattumiera dato lo scarso senso civico che si riscontra. Iniziativa che potrà essere ripetuta in futuri in molte altre zone cittadine". Sartoni conclude affermando come "in via Nofretti, oltre a realizzare una nuova caditoia stradale per la captazione delle acque meteoriche, sono già stati sostituiti tre metri lineari di fogna bianca, con la realizzazione di un nuovo chiusino di ispezione e delle opere stradali relative all’apertura e alla chiusura del cantiere. Il lavoro viene eseguito da un’impresa pistoiese che si è aggiudicata il lavoro offrendo al netto dell’Iva una cifra leggermente superiore agli 8.600 euro".