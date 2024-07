Nuova sede del Lorenzini. Ordine del giorno Pd va nel decreto scuola

L’appello ai parlamentari eletti in Toscana rivolto dal comitato che lotta per una nuova sede per il liceo Lorenzini è stato recepito da Simona Bonafè (nella foto) e Marco Furfaro (Pd), che hanno elaborato un ordine del giorno al decreto sport e scuola. Accogliendolo, il governo "si è impegnato a realizzare in tempi brevi la nuova sede – spiegano i due deputati – monitoreremo quindi con attenzione l’evolversi della situazione per assicurarci che le promesse vengano mantenute. L’istituto, nonostante sia un’eccellenza del territorio ha una struttura dichiarata inagibile dal 2022. In questi anni studenti, docenti e famiglie hanno sono stati penalizzati da una didattica itinerante che ha coinvolto numerosi immobili e strutture diversificate. Va trovata una soluzione rapida ed efficace".

Nell’ordine del giorno Bonafè e Furfaro ricordano come "nello scorso mese di marzo il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti abbia proprio approvato nuovi finanziamenti per 5.5 miliardi di euro per stimolare gli investimenti delle imprese, sfruttare l’energia pulita, rimodernare le scuole, espandere i trasporti sostenibili e contrastare gli incendi boschivi".

Emanuele Cutsodontis