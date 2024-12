Nuova caldaia in arrivo per l’immobile assegnato al Gruppo Valdinievole

Al via nuovi lavori per il rifacimento degli impianti di riscaldamento nell’immobile destinato al Gruppo Valdinievole situato in via Cannelletto. L’intervento prevederà l’ampliamento dei locali tecnici posti sul prospetto nord del fabbricato principale del complesso e la sostituzione di componenti impiantistiche sia in questo fabbricato che in quello conosciuto con il nome di casette. "Attualmente – spiega il sindaco Marzia Niccoli – l’edificio principale presenta dei caratteri architettonici tradizionali: basamento in pietra a vista, intonaco e tetto a due falde in coppi. L’edificio risulta essere oggetto di vincolo diretto in quanto edificio storico costruito prima del 1897".

Il piano consiste nella ristrutturazione impiantistica del sistema di generazione di calore mediante l’installazione di una nuova caldaia a legna. Si prevede inoltre l’inserimento di un impianto solare termico a servizio della produzione di acqua calda sanitaria sulla tettoia esistente rivolta a sud-ovest. Anche per le casette, che fanno parte della struttura, è stata prevista la sostituzione dell’attuale caldaia a gasolio con una nuova. Si tratta di un intervento finalizzato a migliorare ulteriormente la qualità della vita degli ospiti.

Giovanna La Porta