Notte Bianca da applausi con musica, auto da sogno e tiro a segno

PESCIA

Va in archivio tra mille elogi la notte bianca delle Macchie di San Piero. Dopo le incertezze meteo, la perfetta macchina organizzativa si è messa in moto e ha regalato una serata ricca di divertimenti, cibo di strada, bancarelle e molte altre proposte. Tre i punti musicali: Suzy Q, Rebel’s Club, Ballando Salsa e Federico. Poi la nuova area benessere, moda e mercatini.

Ma la vera protagonista della serata, per la gioia del folto pubblico degli appassionati del settore, è stata la partecipazione del Club Auto & Moto Club’s Party, nato sei anni fa dall’idea dei fratelli Siriano e Damiano Fedi, titolari della Carrozzeria R2: raduno di auto e moto di lusso, d’epoca e anche esemplari unici. Gli organizzatori di Auto & Moto Club’s Party chiesero, all’allora assessore Annalena Gliori, in occasione della Notte Bianca "Alberghi in Ballo 2019", se fosse stato possibile portare l’evento. La risposta positiva non tardò ad arrivare ed è proprio in questa edizione che sono stati raggiunti numeri importanti, poiché il top iscritti era stato raggiunto già la settimana precedente. Piazza Mazzini, che ha accolto il raduno, si è riempita di auto e moto che dopo aver sostato per circa due ore sono partite per il giro delle colline della Valdinievole per poi giungere alle Macchie di San Piero.

Altra Interessante attrazione lo stand del Tiro a segno nazionale di Pescia con i suoi simulatori laser, attività sempre presente laddove ci sia una festa locale. I tecnici hanno proposto due linee di tiro “libero”, una di pistola e una di carabina per provare la collimazione degli organi di mira e la resistenza dello scatto. Una volta presa dimestichezza con l’attrezzo sportivo, c’è stata la competizione fra junior under 14 anni e senior over 14. Sul gradino più alto del podio con 39 punti su 50 sale Samuele Barsi, seguito da Lapo Ercolini a 38 e Michele Ferrari a 37. Fra i senior vince Ivan Madè con 49, seguito da Domenico Mongella e Giacomo Magni.