"Non meritiamo questo a Montecatini Terme: servono più controlli"

"La città è priva di risorse sufficienti per un adeguato controllo della situazione. Le forze dell’ordine fanno ciò che possono, ma dovrebbero esserci un numero assai maggiore di operatori della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. Ne abbiamo davvero bisogno. Il sindaco Luca Baroncini prenda al più presto un appuntamento a Roma con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il prefetto Vittorio Pisani, direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e capi della polizia di Stato per sollecitare il passaggio del commissariato a sede di primo dirigente". Helga Bracali, titolare dell’albergo Alassio e del ristorante ’Il mi’ Cecio’, in vicolo dell’Angelo, una traversa di viale Bicchierai, conosce bene questa zona, dove lavora da una vita. E da lei, più come imprenditrice che come consigliere comunale di minoranza, arriva un appello per trovare una soluzione ai problemi legati alla sicurezza e al degrado.

"Esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza – sottolinea – al portiere di notte dell’Hotel Boston e al collega titolare della struttura. Montecatini ormai non dispone nemmeno del numero sufficiente di agenti della polizia municipale per controllare il traffico e aiutare i bus turistici in arrivo a parcheggiate nel modo più corretto. Ogni giorno, vedo un sacco di bus costretti a parcheggiare sui marciapiedi. Trovo tutto questo davvero preoccupante perché una città come Montecatini dovrebbe offrire ordine e sicurezza alla clientela. Serve un accordo tra maggioranza e opposizione per dare il via a una battaglia con il governo centrale, al fine di ottenere un rafforzamento concreto delle forze dell’ordine. L’amministrazione di Giuseppe Bellandi ha permesso la nascita del nuovo commissariato. Adesso il capo della polizia di Stato deve rispondere con rinforzi adeguati. Gli agenti presenti fanno già un gran lavoro, ma sono pochi".