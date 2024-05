Niccolò è campione di scienze. Già in pista per le finali nazionali

Matematica, informatica e chimica. Ha riportato risultati eccellenti nelle gare nazionali e regionali di tutte e tre le materie Niccolò Baronti di Larciano. Classe 2006 Niccolò frequenta con successo la quarta superiore del liceo scientifico indirizzo scienze applicate, Duca D’Aosta di Pistoia e ogni anno dal 2021 decide di mettersi in gioco anche per la scuola che rappresenta, portandola, insieme alla sua regione, ai campionati di scienze. Un caso particolare perché sono infrequenti le partecipazioni a tutte e tre le materie. L’ultima vittoria è stata ai Giochi della Chimica, dove ha vinto il podio assoluto. I Giochi della Chimica di quest’anno hanno visto un grande numero di partecipanti in tutta Italia, ben 33.326 alunni di cui 12.026 del biennio e 17.088 del triennio. Niccolò Baronti si è qualificato per le finali nazionali 2° della Toscana ed è arrivato 12° nazionale, sui 42 partecipanti finalisti selezionati, raggiungendo poi il 1° posto della Toscana alle finali che si sono concluse domenica 26 maggio a Firenze.

La sua storia comincia nel 2021 alle gare nazionali individuali di matematica online della Bocconi dove arrivò primo classificato. Dalla classe prima liceo partecipa poi l’anno successivo, il 2022, alle Olimpiadi nazionali a squadre di matematica di Cesenatico, ottenendo come miglior risultato il 12esimo posto nazionale nel 2022. Poi nel 2023 Niccolò si cimenta nelle olimpiadi individuali di informatica: dopo aver superato la selezione scolastica e la selezione territoriale, unico nella sede territoriale che comprende le province di Firenze, Pistoia e Prato, ha partecipato alla gara nazionale tenutasi a Bergamo dal 12 al 14 ottobre 2.023, classificandosi 33° su 105 partecipanti finalisti su 10.263 che erano alla partenza ed ottenendo una medaglia di bronzo. Quest’anno poi c’è stato il primo posto ai Giochi della Chimica e Niccolò si è qualificato anche per le finali nazionali come 2° della Toscana ed è arrivato 12° nelle gare nazionali, sui 42 partecipanti finalisti selezionati, raggiungendo poi il 1° posto della Toscana alle finali del 24-26 maggio 2024 a Firenze. Alle gare individuali nazionali di matematica del 2-5 maggio 2024 a Cesenatico ha ottenuto inoltre una menzione d’onore particolarmente significativa dal momento in cui erano alla partenza circa 200.000 partecipanti. Un curriculum scientifico dunque di tutto rispetto dove Niccolò non si fa mancare anche le altre passioni extra scolastiche. Il ragazzo ha partecipato inoltre alle Olimpiadi di Informatica a squadre 2024, dove sono arrivati 16esimi su 34 squadre partecipanti alla finale nazionale, sulle 800 che erano inizialmente iscritte, svoltasi a Bologna a marzo. Nella classifica provvisoria per l’accesso alle finali nazionali di informatica a settembre è 20esimo su 1553.

Arianna Fisicaro