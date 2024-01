Niccolai (Pd) fa festa: "Avevamo ragione"

Sulla questione dei (mancati) accorpamenti interviene anche il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Niccolai (nella foto).

"È ormai da un anno che utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per dire che la scelta del governo Meloni di diminuire gli istituti scolastici autonomi era del tutto sbagliata e miope – commenta l’esponente regionale dem –: la parziale retromarcia che il governo ha fatto lo scorso 28 dicembre, dunque tre giorni prima dal termine indicato alle Regioni per le proposte di accorpamento, dimostra che avevamo ragione".

Secondo Niccolai, "la battaglia non è certo vinta, la questione rimane aperta per gli anni scolastici successivi – sottolinea –: in ogni caso la bocciatura del ministro Valditara è evidente, dunque noi continueremo la nostra battaglia per modificare una norma del tutto iniqua verso i territori e verso il mondo della scuola, anche se la Toscana era riuscita, grazie alle scelte della giunta, a salvaguardare le aree interne".

In attesa delle prossime puntate, Niccolai incassa con soddisfazione il rinvio degli accorpamenti. "Intanto un primo risultato è stato raggiunto e ringrazio l’assessora Nardini per l’impegno e per la scelta, condivisa con il presidente Giani, di schierare la Toscana tra le poche regioni che, fin da subito – conclude il consigliere del Pd – hanno fatto una battaglia frontale contro questa scelta governativa".