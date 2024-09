Nel ricordo di Ducci e Matteini. Al Sesana una serata speciale

In scena il primo dei quattro convegni di settembre assegnati dal Masaf. La serata di mercoledì con le classiche sette corse in programma è dedicata a due grandi uomini di cavalli ovvero Marcello Ducci e Mauro Matteini. Con due ruoli diversi ma entrambi profondamente innamorati di questo sport.

Ducci ha lasciato un impronta indelebile nello sviluppo qualitativo dei trottatori italiani, grazie ai suoi contatti in America ha avuto l’occasione ma soprattutto l’intuito di importare cavalli del calibro di Uconn Don e Moni Make. Mauro, babbo di Massimiliano e Manuele, invece è stato un artigiano della mascalcia. Nella sua bottega nel vecchio ippodromo di Firenze oltre ad aver ferrato i migliori cavalli toscani ha trasmesso l’arte dei ferri ai figli che sono entrati nel mondo del trotto come maniscalchi e solo qualche anno dopo hanno deciso di prendere la licenza per correre.

La serata inizia con i puledri di due anni, Premio intitolato al Centro Ippico La Pieve fondato nel 2012 da Marcello insieme alla figlia Lisa che tutt’oggi si occupa all’interno del Sesana del "famoso" battesimo della sella con i suoi meravigliosi pony. La prima scelta cade su Giravolta che è piaciuta molto al debutto, a ruota Goldwin Cr e Gaudì dei Veltri. A seguire troviamo in pista i gentleman con i tre anni sulla distanza dei 1640 mt. Caterina Dami ci prova con il suo Funky Gallo ma all’interno Fenice Matto e Matteo Zaccherini venderanno cara la pelle. Scorrendo si arriva alla quarta ovvero la corsa più intricata della serata. Premio che ricorda la campionessa Moni Maker di cui Ducci è stato manager per l’Europa. Corsa incertissima perché tra gli undici atleti al via non c’è nessuno che strappa il pronostico ma proviamo con Exodus Bi interpretato da Enrico Bellei ed Estosa Rishow.

Come sempre ad accompagnare le belle corse troviamo tante attività per adulti e bambini. La scelta è piuttosto vasta, dalla manicure per signora ai gonfiabili per far divertire i più piccoli senza dimenticare il giro in carrozza, la musica rigorosamente dal vivo e tanto altro. Fino a sabato 7 settembre perché come da tradizione chiude le notturne il Campionato Europeo di Cesena, in tutti gli ippodromi d’Italia si corre in orario serale. Dalla prossima settimana cambia anche il giorno infatti si correrà solo la domenica pomeriggio. Inizio del convegno ore 20.30.

Martina Nerli