Natale, è conto alla rovescia. Musica, cavalli e giocolieri: "Che la festa abbia inizio"

A grandi passi verso le festività. Domenica a Lamporecchio iniziano in grande stile i festeggiamenti del Natale, con tanto di musica, cavalli, giocolieri e, naturalmente, Babbo Natale e gli Elfi. L’iniziativa è dell’associazione Centro commerciale naturale con la partecipazione dell’amministrazione comunale e la realizzazione dell’associazione culturale Pinocchio 3000. Tutto il programma è rivolto ai bambini e alle famiglie, a titolo gratuito. Alle 15 il centro storico verrà invaso dalla musica in movimento e dal ritmo della Ciacciabanda, street band fra le più apprezzate che, con le sue coreografie e la simpatia dei musicisti, diffonderà ovunque aria di festa.

Accompagnati dalle note del gruppo musicale sfileranno Babbo Natale e i suoi amici Elfi, regalando dolcetti a tutti i bambini e scattando con loro simpatiche foto ricordo. Alla parata parteciperà anche un acrobatico trampoliere con variopinti costumi, che saluterà dall’alto i presenti augurando buone feste, e che con l’arrivo della sera e il calar della luce si trasformerà magicamente in una grande e luminosa farfalla, che con i suoi volteggi incanterà tutti coloro che prenderanno parte all’evento.

I più piccoli avranno a disposizione per l’intero pomeriggio i cavalli e i pony con i costumi da renne del centro ippico La Pieve, con cui vivere l’emozione del battesimo della sella e fare cavalcate in sicurezza, sotto la vigilanza di esperti e qualificati istruttori. Non mancheranno truccabimbi, balloon art e animazioni per bambini, per completare un intenso pomeriggio che richiamerà a Lamporecchio anche tanti visitatori dalle città vicine. Per informazioni: 0572 1913547.