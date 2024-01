Nasce il punto di facilitazione digitale

Martedì 9 gennaio alle 12 all’interno della Casa della Salute sarà inaugurato un Punto di Facilitazione Digitale, un servizio rivolto a tutti i cittadini che hanno necessità di aiuto e supporto per accedere ai servizi informatici della pubblica amministrazione e conoscere gli strumenti digitali a disposizione. La Croce Verde, insieme alla Spi-Cgil di Pistoia, ha presentato un progetto al Comune che tramite finanziamenti della Regione metterà a disposizione due sportelli sul territorio di Lamporecchio.

Il primo sarà alla Casa della Salute e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18; mentre il secondo verrà attivato ai locali di San Baronto e sarà aperto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. In particolare, sarà possibile conoscere e avere supporto per istallare e saper usare ’Doctor App’, l’applicazione per accedere ai medici di famiglia, prenotare servizi sanitari, appuntamenti con il Comune (ad esempio per rinnovare la carta d’identità e le residenze, prendere contatti con l’Urp e altre pratiche), attivare e istallare un indirizzo mail e altri servizi digitali per accedere alla pubblica amministrazione. Saranno previsti servizi dedicati a persone diversamente abili o con esigenze particolari. Per qualsiasi informazione chiamare la Croce Verde allo 0573/81123 oppure 0573/800675, oppure inviare una mail [email protected].