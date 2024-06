Nasce Herons Young. Patto sul settore giovanile

Prima mossa della nuova stagione in casa Herons. è ufficiale l’accordo con Montecatiniterme Basket Junior (MBJ), già società satellite degli Herons, Centro Minibasket Montecatini, Nico Basket Femminile Ponte Buggianese, Massa e Cozzile Basket e Cestistica Audace Pescia per la nascita del progetto Herons Uoung. Due gli obiettivi principali di questo nuovo percorso per lo sviluppo del settore giovanile: tornare a creare giocatori di livello in Valdinievole e intensificare la promozione della pallacanestro e il lavoro sul campo, coinvolgendo tutto il territorio della Valdinievole.

Le società aderenti formano un bacino di tesserati e tesserate che sfiora quota 700. Il responsabile tecnico, e vero fulcro del progetto Herons Young, è Alessio Marchini, secondo assistente della Fabo in Serie B Nazionale, che potrà mettere a frutto anche in Valdinievole la propria competenza assieme all’esperienza maturata in una piazza importante come Trento che lo ha visto protagonista in un progetto simile alcuni anni fa con eccellenti risultati.

Le nuove sei sorelle hanno firmato nei giorni scorsi un accordo che prevede una durata iniziale del progetto di 6 stagioni sportive con l’obiettivo di produrre uno sforzo comune per creare le condizioni ideali per mettere in campo una vera sinergia al fine di aumentare l’offerta tecnica e di ottenere vantaggi reciproci con tante idee allo studio per creare un movimento di base solido che possa fare da piattaforma alla crescita esponenziale della nostra prima squadra e di tutto il movimento ad essa collegato. Fabio Landini sarà invece il coordinatore organizzativo del progetto e garante per assicurare che i principi organizzativi e di metodologia fissati dall’accordo vengano rispettati nell’azione quotidiana. Nelle prossime settimane, saranno annunciate ulteriori novità, con il coinvolgimento di altri allenatori di primo livello. Il presidente di Fabo Herons, Andrea Luchi, ha voluto ringraziare personalmente i presidenti delle società gemellate: "Si chiude un cerchio ideale, tornando a dotare la Valdinievole dopo molti anni di un progetto giovanile strutturato e di grande prospettiva".