Musica, performance live e proiezioni video ’Disco Mania’ un tuffo negli anni della dance

Questa sera alle 21 arriva sul palco del Teatro Pacini, in anteprima nazionale, ‘Disco Mania: il grande spettacolo che celebra la storia della disco dance’. Dagli anni ‘70 ai 2000, arriva la proposta di una serata per rivivere l’energia della musica che ha fatto ballare il mondo, prodotta da S11 (Stage 11).

‘Disco Mania’ è un viaggio immersivo nella storia della disco music, attraverso performance dal vivo e proiezioni video, uno spettacolo strutturato in quattro atti, ognuno dedicato a una fase storica: inizia con la nascita della disco music, genere originato dall’incontro tra soul, funk e R&B. Saranno riproposti i brani iconici di Donna Summer, Chic, Bee Gees e molti altri ancora. Negli anni ’80 l’evoluzione in sonorità più elettroniche, con artisti come Madonna, Michael Jackson e Diana Ross. Negli anni Novanta, con l’ascesa di house, techno e trance, la disco evolve in nuove forme di musica elettronica, segnando l’inizio della cultura rave e trasformando il panorama musicale globale. Negli anni Duemila, infine, l’incontro con il pop e la contaminazione con suoni urban e ritmi elettronici.

"Il nostro obiettivo è celebrare uno dei generi musicali più iconici e influenti di tutti i tempi – dichiara il regista, Emiliano Galigani –. La musica disco non è stata solo un fenomeno sonoro, ma una vera rivoluzione culturale, che ha abbattuto barriere sociali, unito persone di ogni provenienza e trasformato la pista da ballo in un luogo di libertà e celebrazione. Abbiamo lavorato per ricreare l’energia e la magia delle discoteche leggendarie. Vogliamo offrire un’esperienza unica".