Multe col T-Red, ecco i numeri. Mezzo milione di incassi al Comune di Montecatini

Montecatini Terme, 14 aprile 2024 – Sono 8845 le multe elevate per passaggio con il semaforo rosso o cambio di corsia, emesse grazie alle rilevazioni effettuate dai due T-Red posti agli incroci tra corso Matteotti e via Tripoli e via Lucchese e corso Roma, tra maggio 2023 e marzo 2024. Le sanzioni ammontano complessivamente a un totale di 478.745,42 euro. È questo il dato emerso ieri mattina, durante la risposta dell’assessore al traffico Emiliano Corrieri all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd). Da maggio a dicembre 2023, nei due punti considerati, sono state elevare 1077 sanzioni per passaggio con il semaforo rosso, per 205.575,01 euro, mentre, da gennaio a marzo di quest’anno, ne sono state fatte 342, per una somma di 26.114,40 euro.

Per quanto riguarda il cambio di corsia rilevato dai T-Red in questi punti, da maggio a dicembre 2023 sono state elevate 5926 sanzioni per 205.574,01 euro, mentre da gennaio a marzo 1.500, per 41.482 euro. I verbali prodotti per questo tipo di violazione sono stati 7.426 per 247.056,01 euro.

Il gruppo consiliare della Lega interviene sull’argomento: "Intendiamo rimandare al mittente le accuse della sinistra – dicono gli esponenti del partito di maggioranza - che addita l’amministrazione comunale di aver rinnovato i controlli semaforici agli incroci di corso Matteotti e via Lucchese, a detta loro con la finalità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Preme tuttavia sottolineare come la Ztl, installata dall’amministrazione Bellandi con la vecchia ordinanza valida fino al 2019, abbia prodotto la bellezza di 23mila verbali circa, con introiti vicini a due milioni di euro. Il controllo semaforico si attesta sui 470mila euro e 7mila verbali. Quindi con la sinistra i verbali da rilevatori automatici erano il triplo del T-Red e gli introiti per il comune il quadruplo".

La Lega ribadisce che con l’attuale amministrazione "e con i nuovi varchi ztl più chiari ed evidenti le sanzioni ai cittadini sono invece diminuite. Quindi, come spesso capita, si gioca sulla disinformazione e si viene accusati dalle stesse persone che avevano fatto le stesse cose o peggio. Si fa presente che l’amministrazione ha installato nell’intersezione semaforica di corso Matteotti due cartelloni luminosi che indicano la chiusura delle sbarre per agevolare la cittadinanza alla decisione se restare in fila oppure, prima della linea continua, cambiare corsia".

Daniele Bernardini