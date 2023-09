Multe stradali, il report. Verbali per 125mila euro

Oltre 125mila euro di multe a Monsummano solo dall’inizio dell’anno. È l’ultimo report firmato dal comandante della polizia municipale Franco Magrini che riguarda i cosiddetti crediti accertati. Secondo quanto emerge dagli atti, il comando dei vigili del Comune di Monsummano, in applicazione ai nuovi principi contabili, ha accertato importi relativi alle violazioni elevate ai sensi del nuovo codice della strada e di leggi e regolamenti extra codice della strada, contestati o notificati dal primo gennaio al 31 agosto scorso gli importi relativi alle violazioni rilevate negli ultimi 8 mesi "procedendo all’integrazione degli accertamenti già presenti fino alla concorrenza" come specificano i documenti. In particolare si rilevano 48.320 euro di importi credito accertato entro 60 giorni dalla notifica del verbale, oltre a 24.104 euro di credito accertato per cassa e 44.451 euro per le multe accertate oltre i 60 giorni. A questi si aggiungono 2.542 euro di importi per spese varie e 6.159 euro per spese di notifica per un totale di 125.578 euro.

Un capitolo interessante meritano le sanzioni che riguardano gli eccessi di velocità per le quali si registrano un importo di 2.110 euro per il credito accertato entro 60 giorni e 347 euro oltre i 2 mesi, a cui si aggiungono i pochi spiccioli per le spese varie di 6,85 euro e 10,15 euro per le spese di notifica per un totale di 2.474 euro di sanzioni per chi ha il piede pesante alla guida.

Infine sull’ultimo capitolo di bilancio si trovano altri 15.233 euro per sanzioni amministrative suddivise in 6.566 euro come importo di credito accertato e 160 accertato per cassa e 3.113 euro per il credito oltre 60 giorni, 1.034 euro di credito di ordinanza accertato entro 30 giorni e 3.780 euro oltre 30 giorni e poco meno di 570 euro di spese varie e di notifica. Secondo gli atti dunque è stato ritenuto "di dover adeguare le somme accertate sui capitoli di entrata assegnati in applicazione dei nuovi principi contabili ove si stabilisce che l’accertamento delle sanzioni avviene: alla data di notifica del verbale e non quindi alla data di violazione e che per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo e per le sanzioni archiviate o annullate, alla riduzione dell’accertamento originario".

