Multe, la strage del T Red: "Ora i numeri delle sanzioni e gli incassi"

"Qual è il numero totale di sanzioni dal momento dell’installazione del sistema T Red ad oggi?". È questa la richiesta presentata attraverso un’interrogazione dal consigliere di minoranza Ennio Rucco. Il sistema T Red installato la scorsa estate al semaforo in corso Matteotti, all’altezza dell’incrocio con viale Bicchierai è stato fonte di grosse polemiche nei mesi scorsi, a causa delle lamentele di molti automobilisti, che accusavano il sistema di essere troppo sensibile e fare con facilità le sanzioni. In effetti, numerosi verbali sono stati emessi per violazioni proprio in questo punto. Il punto in cui veniva contestata la violazione è stato poi spostato più in avanti. L’esponente dell’opposizione chiede anche "l’ammontare dei proventi per le casse dell’ente derivanti dalle sanzioni, dal momento dell’installazione ad oggi, suddiviso per mesi, Il totale dei ricorsi presentati dai cittadini, e gli interventi posti in essere dal Comune per migliorare la segnaletica orizzontale e verticale".

Rucco ricorda i " verbali emessi, per la quasi totalità per piccole infrazioni che non hanno comportato pericoli per la circolazione, la scarsa segnaletica verticale, la poco visibile segnaletica orizzontale che ha comportato un numero elevato di ricorsi con probabili pesanti ripercussioni sull’operatività e sul bilancio dell’ente".

Il consigliere del Pd invita a tenere conto che "questo sistema ha allontanato i cittadini dall’ente, visto come "aguzzino" che tenta di far cassa sulla gente". L’amministrazione comunale risponderà all’interrogazione direttamente in consiglio comunale e per ora non anticipa nulla. Il T Red è composto da un’unità di ripresa con doppia telecamera, di cui la prima a colori che inquadra l’incrocio ed è dedicata alla rilevazione del passaggio con semaforo rosso, la seconda sensibile all’infrarosso e specializzata per la lettura della targa.

Da. B.