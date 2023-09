Motociclista cade nel bosco, recuperato e trasferito con l'elicottero in ospedale

Pistoia, 11 settembre 2023 - Una domenica da dimenticare per uno sfortunato motociclista pesciatino avventuratosi nei boschi sopra il centro abitato de Le Piastre. L’uomo è rovinato a terra nel bosco nella località de Il Botro, una zona, quella de Il Botro Vivaio, abbastanza impervia e complicata da tutti i punti di vista, a maggior ragione in una situazione emergenziale quale quella in cui è venuto a trovarsi il bikers pesciatino.

Il motociclista risulta sia caduto nel bosco, procurandosi una brutta frattura a un arto inferiore; le cause per cui ha perso il controllo della moto da enduro non sono note, mentre è noto che la brutta avventura si è conclusa con il trasporto in elicottero, in codice giallo, a Firenze per il ricovero all’ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto alle cure del caso dopo la brutta caduta nei boschi.

Per recuperarlo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco congiunto a quello dei tecnici del soccorso alpino speleologico toscano, due protagonisti del mondo dell’assistenza, sempre presenti al momento del bisogno; sul luogo, oltre all’automedica, è sopraggiunta anche un’autoambulanza della Croce Verde di Pistoia.

Dopo essere stati avvisati dalla centrale operativa del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello hanno fatto scattare l’operazione del recupero del motociclista nei boschi sopra il Botro. L’intervento della squadra dei vigili, con l’appoggio del Sast e anche dei sanitari del 118, è avvenuto attraverso dei veicoli fuoristrada, necessari per entrare dentro la zona boschiva.

Una volta giunti sul luogo dove il motociclista pesciatino aveva avuto lo sfortunato incidente, l’infortunato e stato stabilizzato per una probabile frattura ad una gamba. Per permettere le cure successive in ospedale, è stato allertato i il centro di intervento del 118 che, da Pavullo, ha fatto partire l’intervento dell elisoccorso del per il recupero del ferito e il successivo trasportato al nosocomio fiorentino di Careggi.