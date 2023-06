"Mostro di Firenze Book Festival" Partecipanti arrivati da tutta Italia

Poco meno di un centinaio di persone si sono presentate al circolo Agorà di Pietrabuona per partecipare alla prima edizione del "Mostro di Firenze Book Festival", arrivate da ogni parte d’Italia, da Paestum a Belluno, da Napoli a Milano. In programma le presentazioni di quattro volumi, il graphic novel ‘Il mostro di Firenze – Enigma senza fine’ scritto da Giuseppe Di Bernardo e disegnato da Vittorio Santi, curata da Francesco Cappelletti; ‘Quell’oscuro desiderio. Un profilo del mostro di Firenze’ di Cristiano Demicheli e presentato da Lisa Sequi; ‘Il rosso oltre il verde. Una storia sul mostro di Firenze’ di Alessio Caccia, affiancato e introdotto da Alessandro Tinti; ‘Mostro di Firenze. La madre di tutte le indagini’ di Gian Paolo Zanetti, affiancato da Leandro Gestri.

Interessanti anche i fuori programma con le partecipazioni di Pasquale De Santis, che ha presentato il libro di Valerio Scrivo ‘Occhio ragazzi’ e di Vincenzo Vinagli, che ha illustrato i contenuti del suo ultimo lavoro, ‘Il silenzio dei morti viventi’. Ha destato interesse l’intervento di Alessandro Silvestri su una ricerca grafologica su Luigi Napoleoni; fra il pubblico anche personaggi direttamente connessi alle vicende del mostro: l’avvocato Alessio Fioravanti figlio del legale di Pietro Pacciani e il profiler Alessandro Flamini (Loris Martinelli), ricercatore della Cold Case Association, entrambi impegnati nelle indagini sul caso insoluto degli omicidi di Milva e Renato Malatesta e del piccolo Mirko Rubino, che ritengono essere stati opera del Mostro di Firenze.

Ha entusiasmato la proiezione del film di Giampaolo Saccomanno ‘Florence in Black-Nero Fiorentino’, così come quella in anteprima nazionale del cortometraggio ‘In cerca del mostro’ di Francis Trinipet, che al termine si è dilungato con i presenti nella discussione sui temi affrontati nel suo film e nel corso della giornata. Flanz Vinci messa a disposizione di tutti le riprese sul proprio canale YouTube ‘Insufficienza di prove’.