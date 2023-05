Mostra su Corrado Zanzotto

Apre al pubblico con l’inaugurazione alle 17 di domani l’esposizione di dipinti, disegni e sculture di Corrado Zanzotto (nella foto, autoritratto). "A quasi 20 anni da Un segno plastico, mostra dedicata all’opera di Zanzotto dall’allora Centro di Documentazione dell’Arte Moderna e Contemporanea Pistoiese e a 120 anni dalla sua nascita – dice l’assessore Alessandro Sartoni – ricordiamo al Moca di a Montecatini Terme la figura, originale di questo artista veneto di nascita e toscano di adozione". La mostra precede quella che accompagnerà fino alle festività di fine anno legata ad altro importante anniversario: i 150 anni dalla nascita di Galileo Chini.

"Il ricordo pubblico dedicato al maestro Zanzotto – aggiunge Sartoni – segue la recente acquisizione di Figure femminili, acquerello e pastello su carta risalente al 1952. La nostra galleria, oltre all’acquerello detiene una pregevole testina in bronzo del 1935, Ritratto di giovane ragazza con cappellino. Si può affermare che Zanzotto, pur nel suo essere toscano di adozione e non per sangue, riesce a essere elemento identitario della cultura della nostra provincia, collante che unisce più e meglio di altri Montagna Pistoiese, capoluogo e Montecatini. L’allestimento che stiamo organizzando vuol dare evidenza della qualità del lavoro di Zanzotto nella scultura, nel disegno, nella pittura, assumendo una dimensione che vada oltre il significato della singola opera: questo lo riusciremo a fare grazie alla grande disponibilità che molti collezionisti privati hanno dimostrato verso la nostra intuizione".

Sarà possibile visitare la mostra dal martedi al venerdi dalle 10 alle 12 e il sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedi. Ingresso libero.