Mostra ’Acque di Toscana’ Tanti artisti al Tamerici

Accademici, cultori dell’incisione, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo hanno dedicato un loro lavoro alle Terme di Toscana che sarà presentato in occasione della mostra "Acque di Toscana" che si terrà dal 22 giugno al 23 luglio alle Terme Tamerici ed organizzata dal Comune di Montecatini Terme in collaborazione con la Società Bibliografica Toscana ed il Rotary International. A fine mostra queste opere, già acquisite per donazione dall’Ente, andranno ad arricchire la cospicua collezione di grafica d’arte del Comune di Montecatini Terme all’interno della galleria civica Montecatini Contemporary Art. Fra gli artisti si segnalano: Carla Fusi – Docente di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Mario Gosso – già Docente di Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, Michela Mascarucci – Docente di Xilografia e Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte per altri indirizzi Accademia di Belle Arti di Venezia, Elena Monaco – già docente di Tecniche Pittoriche all’Istituto Europeo del Design, Aniello Scotto – docente di Tecnica dell’Incisione Calcografica all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Oltre a loro, altri specialisti della tecnica incisoria noti in Italia e all’estero, pluripremiati e presenti in collezioni pubbliche e private quali Maurizio Boiani, Maria Rosanna Cafolla, Luigi Casalino, Renato Coccia, Fabio Dotta, Federica Fiorenzani, Francesco Giordano, Paolo Graziani, Maria Antonietta Onida, Luisa Porporato, Roberto Rattazzi, Maurizio Sicchiero, Michele Stragliati e Gianni Verna, quest’ultimo allievo di Francesco Casorati, figlio del grande Felice, anch’egli presente nella collezione civica a riprova della profondità e della qualità che la sezione "grafica d’arte" del Mo.C.A. ha ormai chiaramente assunto. A chiudere questo elenco dove gli artisti di nascita e formazione piemontese primeggiano, una delegazione di incisori ungheresi, a sottolineare la grande tradizione della grafica d’arte dei paesi dell’Europa centro-orientale formata da Tamas Havasi, Erzsèbet Palasti e Peter Urmos.