Addio all’amata maestra. La tragica scomparsa di Francesca Sorrentino

Montecatini Terme, 29 agosto 2024 – Se n’è andata in punta di piedi, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità scolastica e cittadina. La maestra Francesca Sorrentino è morta ieri, dopo un periodo relativamente breve di malattia. Era amata da tutti. Competente e attenta, da molti anni insegnava alla primaria Pascoli, dove aveva appena concluso un ciclo. A settembre avrebbe preso una prima elementare.

"Una donna straordinaria – ricorda Paola Zecchi, già dirigente del comprensivo Chini – e una professionista attenta, che amava il proprio lavoro. A settembre avrebbe preso anche una delle mie nipoti. Si aggiornava continuamente. Una perdita terribile, una tragedia. Mancherà ai bimbi e ai colleghi”.

Francesca aveva l’insegnamento nel dna. Era docente anche la madre e il figlio Lorenzo Sbolci insegna matematica alla media Chini di Montecatini. Due anni fa aveva perso la figlia Maria Chiara, scomparsa a soli 33 anni. Un dolore indicibile per Francesca e per il marito Stefano. Ma si era fatta forza ed era andata avanti. La famiglia Sbolci è molto legata alla chiesa di Sant’Antonio anche se abita a Buggiano da molti anni. Maria Chiara era bellissima e solare e molto attiva nel gruppo giovani della parrocchia montecatinesei. Amatissima è stimata, era coraggiosa e con un’anima di artista che emergeva tutte le volte che si dedicava al suo lavoro di illustratrice. Un destino tremendo quello di mamma e figlia che, nel giro di due anni, se ne sono andate lasciando nella disperazione Stefano e Lorenzo. Ma la fede in questi casi aiuta e spinge a pensarle nuovamente e finalmente insieme.

Il funerale di Francesca sarà celebrato venerdì alle 16 a Santa Maria in Selva, a Buggiano. Sarà un momento di profonda commozione per tutta la comunità scolastica e per quella cittadina. Molti alunni ed ex alunni rientreranno dalle vacanze anticipatamente per partecipare alla cerimonia. “Una maestra d’altri tempi – ricorda commossa la mamma di una bambina che ha concluso a giugno la quinta elementare –. Siamo tutti distrutti. I bimbi la amavano, due anni fa abbiamo seppellito la figlia. Sarà un dolore difficile da superare per i piccoli che davvero la adoravano. Era un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Giovanna La Porta