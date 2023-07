MONTECATINI TERME: Lega attacca Ennio Rucco dei Democratici: Rilancio Turistico, Raddoppio Ferroviario e Proprietà Termali

La segreteria della sezione locale della Lega risponde alle esternazioni del consigliere comunale del Pd Ennio Rucco. "I dati sull’andamento di arrivi e presenze forniti dal Comune di Pistoia – scrive – sono tali da far pensare al futuro turistico della città con ottimismo anche se ragionevolmente cauto, visto e considerato che si sono recuperati i livelli precovid. La tipologia dei clienti degli hotel è identica a quella negli anni passati; si deve forse registrare un incremento nel prezzo a persona con aumento del volume d’affari".

"Il sindaco Luca Baroncini (nella foto col ministro Salvini) e la sua giunta – va avanti la Lega – sono consapevoli che il rilancio del termalismo dovrà attendere ancora tempi più propizi che si manifesteranno solo quando l’assetto proprietario sarà definiti al 100%. In verità, dobbiamo registrare, a proposito del patrimonio termale montecatinese un cambiamento di 360 gradi da parte della Regione, passata dalla più intransigente chiusura della giunta capitanata da Enrico Rossi, all’assunzione di responsabilità diretta da parte della giunta Giani. Fatto che ci porterebbe a pensare che Baroncini sia riuscito nell’impresa che ha visto invece squallidamente fallire Rucco e compagni. Per quanto concerne il raddoppio ferroviario Firenze-Montecatini, è senza dubbio fatto positivo e a riguardo delle decisioni in merito ricordiamo che queste sono state assunte in toto dalla sindaca di Pieve a Nievole che con l’accordo siglato con Rfi ha di fatto stabilito il passaggio a raso dei treni, anche nel tratto di competenza di Montecatini e la conseguente chiusura dei passaggi a livello. Anche su questo registriamo la l’incapacità di Rucco e compagni di cercare soluzioni diverse con un comune vicino appartenente allo stesso schieramento politic