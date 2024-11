Montecatini per il riscatto. Larcianese sfida il Cubino

Dodicesima giornata al via nel girone A di Promozione. All’orizzonte il derby fra Casalguidi e Valdinievole Montecatini. I termali devono reagire dopo la sconfitta interna col San Marco Avenza. La squadra di mister Fabbri, entrata in campo senza i vari, Fedi, Ghimenti, Lucchesi, non avrebbe meritato il ko, vuoi per alcune occasioni sprecate, vuoi per la direzione arbitrale non all’altezza. "Dobbiamo rialzare la testa, c’è un altro derby è non possiamo fallire – sottolinea Fabbri –. Sebbene dobbiamo ancora fare i conti con gli infortuni e la squalifica di Rosati ma non manca la fiducia, servirà più determinazione, speriamo di recuperare qualche acciaccato". Dall’altra parte c’è un Casalguidi in buone condizioni e in fiducia dopo i recenti risultati positivi. Si gioca allo stadio Brizzi di Margine Coperta.

Il programma del dodicesimo turno riporta in campo anche l’Intercomunale Monsummano. Gli amaranto attendono allo Strulli l’Urbino Taccola. Sfida difficile anche questa, visto che i biancorossi hanno dimostrato di poterci ampiamente stare in questo complicato girone A di Promozione. I ragazzi guidati da Scintu hanno però fame di punti e si affideranno anche al talento di Daniel Gemignani, mediano ex Prato e Zenith, che da pochi giorni si è unito alla squadra monsummanese.

Capitolo Larcianese. I viola giocano al campo Lapenta di Firenze, proprio accanto allo stadio Franchi, contro il Cubino, squadra neopromossa dalla Prima categoria che in questo campionato ha già ottenuto buoni risultati. Sarà il primo confronto assoluto tra le due formazioni nella storia. Mister Cerasa, che tornerà in panchina dopo il turno di squalifica scontato domenica scorsa, non avrà a disposizione gli squalificati Porciani e Marianelli, e l’infortunato Ndiaye, che per un problema muscolare starà fuori per quaranta giorni, un’assenza questa che pesa non poco nell’economia del gioco della squadra. Soddisfazione nell’ambiente viola per il ritorno in campo del centrocampista Gianmarco Sarti, che domenica scorsa nel derby con la Lampo Meridien è tornato a giocare dopo otto mesi dall’infortunio al ginocchio. Chiusura con la Lampo Meridien. Seconda trasferta consecutiva per la squadra allenata da mister Magrini. Dopo la buona gara giocata con la Larcianese, l’avversario ora si chiama affronta San Marco Avenza, formazione che in classifica generale ha dodici punti, tre i meno della squadra avversaria.

Stefano Incerpi

Massimo Mancini