Montecatini, venduto l’ex Hotel Corona d’Italia. Prezzo all’asta 634mila euro

Montecatini Terme, 16 maggio 2024 – Gli investitori tornano a interessarsi del centro di Montecatini. Una società immobiliare della Valdinievole ha acquistato all’asta l’ex Hotel Corona d’Italia, all’inizio di viale Verdi, nel tratto che si affaccia su piazza del Popolo per 634mila euro. L’offerta minima era di 475.500 euro.

Sì riaccendono così le speranze di ridare nuova vita a quella che rappresenta una ferita aperta per Montecatini. A fine 2013, la precedente proprietà aveva chiesto lo svincolo dall’utilizzo alberghiero del complesso, per realizzare undici appartamenti di lusso su quattro piani. La struttura ricettiva, chiusa da anni, vanta un passato di un certo livello nella storia cittadina: qui, durante i loro soggiorni in città, hanno dormito personaggi del calibro di Vittorio Emanuele III, la regina Margherita ed Edoardo De Filippo.

Poi, con il passare dei decenni, è arrivato il declino, fino alla chiusura totale avvenuta nel 2006. Da allora, l’immobile non è stato più utilizzato. A settembre del 2014, durante il secondo mandato dell’amministrazione guidata da Giuseppe Bellandi, il Comune pubblicò un bando per gli svincoli degli alberghi, con l’obiettivo di facilitare la ristrutturazione di strutture di questo genere. La proprietà dell’ex Hotel Corona d’Italia partecipò e ottenne il via libera per i lavori di ristrutturazione. dell’immobile. I lavori non sono mai partiti. Adesso, anche la nuova proprietà sembrerebbe interessata a realizzare appartamenti.

Gli imprenditori di Federalberghi-Apam però auspicano un’altra soluzione. «Con grande soddisfazione – dice Il presidente Carlo Bartolini – apprendo che oggi è stato assegnato il Corona d’Italia, un’icona nel cuore di Montecatini Terme, dopo anni di abbandono. Come presidente di Federalberghi Apam, guardo sempre con fiducia al futuro della nostra amata città termale». Intanto le trattative immobiliari nella zona del primo tratto di viale Verdi proseguono con interesse. L’edificio che si trova davanti al Gambrinus, dove ha sede un’abitazione costruita molto anni fa, è stato venduto a un noto professionista montecatinese, mentre sarebbero aperti dei contatti per il Select Hotel Petrolini, che si trova proprio accanto al Corona d’Italia. Di recente, a poche decine di metri dall’ex Hotel Corona d’Italia, l’architetto Oreste Ruggiero è divenuto il nuovo proprietario dell’ex cinema Adriano in via San Martino.