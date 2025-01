Monsummano-Montecatini. Il 2025 riparte dal derby

Il campionato di Promozione riparte con la diciassettesima giornata. Il primo turno del 2025 scatta domani (ore 14.30) con il derby dei derby della Valdinievole fra Intercomunale Monsummano e Valdinievole Montecatini. Entrambe avevano chiuso il 2024 con una vittoria, quella più importante è stata però quella del Monsummano che si è preso i tre punti sul campo del Marginone, per cui avranno una motivazione in più per riuscire a tirarsi fuori dal tunnel. Quel tunnel dove i biancocelesti non voglio essere risucchiati. Il direttore generale Simone Mariotti vuol stare coi piedi per terra: "Sarà una partita molto difficile – ha commentato – vincere sarebbe bellissimo, ma dovremo fare i conti con una squadra che non molla mai e che sta crescendo. L’importante sarà non perdere, la squadra è motivata ed ha lavorato bene speriamo che la sosta non abbia rotto gli incantesimi. Torneranno nel gruppo Rinaldi, Minardi e Coselli, mentre Abdulaye Ba dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Dovremo stare molto attenti e controbattere le loro iniziative, siamo ottimisti".

Altro confronto fra squadre della provincia di Pistoia è quello fra Casalguidi e Lampo Meridien. Nell’ultima giornata di campionato il Lampo Meridien è stato sconfitto 2-0 dalla capolista Pietrasanta. Per la gara di domenica il tecnico Magrini ha diverse assenze di rilievo. Per infortunio, infatti, non saranno della partita l’attaccante Dingozi, il difensore Notarelli e il portiere Tirabasso. Per squalifica saltano la gara Benassi e Simi.

Trasferta sul campo della capolista per la Larcianese. Il test con il Pietrasanta è un esame di maturità per gli uomini di Cerasa. Nella partita di andata la sfida terminò con un pareggio per uno a uno, che vide la Larcianese andare in vantaggio e venire recuperata negli ultimi minuti. Cerasa non potrà utilizzare il difensore Bagni, infortunatosi muscolarmente nella gara casalinga con il Viaccia prima della sosta, mentre rientrerà dopo quasi due mesi l’attaccante Adam Ndiaye.

Stefano IncerpiMassimo Mancini