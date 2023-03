"Monetina in campo atto incivile"

Fabo Herons Montecatini condanna fermamente l’episodio verificatosi domenica scorsa al Palaterme a otto secondi dalla fine della gara contro Piombino: uno spettatore isolato e seduto nell’anello superiore in posizione centrale sopra le poltroncine pari ha tirato in campo una monetina da 20 centesimi che per fortuna non ha colpito nessuno.

"E’ un fatto isolato : scrive la società cestistica – ed è la prima volta che succede, ma intendiamo stigmatizzare in modo inequivocabile quanto avvenuto e, oltre a studiare i filmati per cercare di risalire all’identità dell’autore di tale deprecabile gesto, dichiariamo la tolleranza zero su simili episodi. Chi vuole tirare monetine resti a casa: da noi non è gradito e anzi sarà combattuto con ogni mezzo consentito dalla legge"

"Abbiamo scelto dal primo istante la strada della correttezza, del rispetto, del fairplay e non intendiamo derogare da questo per nessuna ragione", ha dichiarato il presidente Andrea Luchi.

Fabo Herons annuncia anche Nuova Comauto Spa entra a far parte della famiglia degli sponsor degli Aironi. Concessionaria di veicoli Renault, Dacia e Alpine, l’origine di questo storico marchio è proprio a Montecatini nel 1984 con GB Auto. Oggi di fatto copre praticamente tutta la Toscana con otto sedi.