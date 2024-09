Miss La T Gema è Mitzy Garcia. Domani la finale al Tettuccio

Mitzy Garcia ha vinto la seconda semifinale di Miss Montecatini 2024. La ventiduenne di Montecatini si è qualificata per la finalissima, in programma domenica sempre al Tettuccio, dove si presenterà con la fascia di Miss La T Gema Montecatini. La studentessa universitaria con la passione per lo sport ha conquistato la giuria e il pubblico con il suo fascino naturale e la sua grinta. La giovane, che seguirà da vicino la squadra di basket protagonista della serata durante il campionato di Serie

B Nazionale, ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per emergere non solo come Miss, ma anche come ambasciatrice della città e dei suoi valori. La serata non si è esaurita con la competizione. Sul palco delle Tettuccio si sono susseguiti

momenti di intrattenimento che hanno saputo coinvolgere il pubblico presente. Tra i protagonisti della serata, il giocoliere Andrea Vanni ha saputo incantare tutti con le sue abilità acrobatiche. Non sono mancate, inoltre, esibizioni artistiche di grande spessore. Le giovani allieve del Centro Danza Artefact, dirette dalla talentuosa Melissa Monti hanno dato vita a performance frizzanti e coinvolgenti, dimostrando ancora una volta

l’eccellenza della scuola e la passione delle ragazze per la danza.

Oltre a Mitzy Garcia, altre nove ragazze hanno ottenuto l’accesso alla finalissima di domani, una serata che si preannuncia altrettanto emozionante e competitiva. Le finaliste che si sfideranno

per il titolo di Miss Montecatini 2024 sono: Valentina De Bellis, Alicya Ruotolo, Alessia Azzurrini, Chiara Pagni (che ha conquistato anche la fascia di Miss Occhi di Gatto, che le garantirà un posto d’onore a Lucca Comics), Jana Marano,Giulia Bertuccelli, Veronica Tonelli, Martina Pellegrini e Asia Lombardi.

La serata della finalissima promette di essere ancora più emozionante, con sfide avvincenti e momenti di spettacolo indimenticabili. Le finaliste sono pronte a dare il meglio di sé per conquistare il titolo di Miss Montecatini 2024 e rappresentare al meglio la bellezza e i valori della loro città.