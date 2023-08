Montecatini, vecchi hotel come rifugio: preoccupano i casi di tanti migranti irregolari

Montecatini Terme, 4 agosto 2023 – Sono 82 i profughi ospitati in base a procedure regolari in tre alberghi cittadini. A preoccupare però sono gruppi di migranti irregolari che, insieme a sbandati di vario genere, la sera vanno a dormire in quattro strutture ricettive, al momento chiuse. Alcuni di questi alberghi sono all’asta per fallimento. Si tratta dell’Iris, del Tonfoni e Mafalda, dell’Augustus e del Manzoni.

La questione dell’occupazione abusiva degli alberghi chiusi è stata sollevata dalle minoranze martedì sera durante la seduta del consiglio comunale. L’opposizione ha attaccato il sindaco Luca Baroncini perché l’ex Hotel Iris, poco dopo essere stato sgomberato dai giacigli, è tornato a essere occupato da alcuni sbandati. Il sindaco Luca Baroncini conferma di aver informato le autorità e le forze dell’ordine della situazione e, a breve, dovrebbero seguire provvedimenti.

Purtroppo, l’elevato numero di posti letto esistenti a Montecatini, in un periodo di estrema sofferenza per certe tipologie di strutture ricettive, facilità situazioni del genere. Nei mesi scorsi, la polizia di Stato ha dovuto affrontare più volte la difficile situazione in cui versa l’Hotel Augustus, chiuso da tempo e in attesa di un acquirente. L’edificio, a pochi metri dalla vecchia Azienda di cura (Apt) di viale Verdi, è diventato il rifugio di sbandati di vario genere, dai senzatetto a studenti che fanno "forca" a scuola e vengono qui alcune ore a fumare spinelli. Gli agenti del commissariato li hanno sorpresi più volte nelle ultime settimane all’interno dell’edificio. Tutta colpa di un’apertura mai chiusa al pianterreno dell’edificio, sul retro,che consente di penetrare a tutti dentro l’immobile. La situazione è nota, ma per il momento resta così. Tutto questo nonostante la segnalazione fatta al tribunale fallimentare affinché autorizzi l’Istituto per le vendite giudiziarie a un’adeguata messa in sicurezza del complesso. in occasione dei servizi organizzati per contrastare lo spaccio e il consumo degli stupefacenti, gli agenti del commissariato hanno sorpreso all’interno dell’albergo in disuso l’ennesimo gruppo di ragazzi in orario scolastico.

Nei giorni scorsi c’era stato un incontro in prefettura al quale avevano partecipato, oltre al sindaco e all’assessore al sociale Federica Rastelli, anche i rappresentanti delle categorie alberghiere.