Gestione di migranti e rifugiati a Montecatini: accoglienza negli hotel fino al 2026

Montecatini Terme, 11 maggio 2024 – Se ne parla decisamente di meno rispetto a qualche mese fa ma nella cittadina per eccellenza del soggiorno in Toscana come Montecatini Terme, il tema dell’accoglienza dei migranti rimane di attualità. Questo per la presenza, purtroppo, di tanti alberghi che non svolgono più la propria funzione a causa della crisi, di quanto successo dopo la pandemia oppure non più al passo ai tempi in termini di sicurezza o mancanza di ricambio generazionale alla proprietà. Pertanto, quando nei mesi scorsi la Prefettura di Pistoia ha chiesto la disponibilità di alloggi per ospitare migranti e rifugiati politici che scappano dal proprio Paese, sono stati individuati e ri-aperti due ex alberghi in pochi giorni, in attesa dello sbloccarsi della procedura di assegnamento da parte della Provincia.

Nello specifico si tratta dell’Hotel Zenith, situato in via Cavour, e l’hotel Medici in via San Gregorio: tutta l’accoglienza, in questi luoghi, è gestita dalla cooperativa ’Ospita Srl’ per un totale massimo complessivo di 100 persone che trovano rifugio, al momento. Un percorso tortuoso visto che, dall’aprile 2023, la Prefettura aveva stipulato un accordo con la Provincia per effettuare manifestazioni d’interesse – tramite la propria stazione appaltante – propedeutiche a trovare strutture private sul territorio in grado di svolgere questo servizio dietro offerta economica presentata attraverso regolare bando.

Dopo tante gare andate deserte, soltanto ad inizio di quest’anno è arrivata l’occasione giusta di una offerta ritenuta idonea nelle buste per l’apertura di spazi idonei ad ospitare fino ad un massimo di 50 richiedenti ospitalità, appunto la ’Ospita Srl’, che per la durata della manifestazione, ovvero 12 mesi prorogabili di altrettanti, ha messo nero su bianco due offerte da 560.622 euro per lo Zenith e una da 595.766 euro per l’hotel Medici. Un totale complessivo che arriva vicino al milione e duecentomila euro per una gestione che è stata aperta, dalla Prefettura, nel febbraio scorso e che proseguirà almeno fino allo stesso mese del 2025 con la possibilità di arrivare anche oltre, a seconda di quello che è il momento, l’emergenza e la richiesta di posti.

Tutto questo a due passi dalla vita regolare che scorre a Montecatini Terme tutti i giorni, dai problemi e dalle richieste del termalismo stesso e da alberghi che sono in sofferenza: è importante mettere in evidenza, però, la presenza di queste persone per far sì che non risultino, davvero, degli invisibili.

