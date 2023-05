Mezzi dei pompieri alla mostra rotabili

Nella recente mostra dei rotabili d’epoca che si è tenuta a Pistoia, grande successo ha riscosso anche la sezione dei mezzi dei vigili del fuoco che fanno parte della collezione del museo sempre dei vigili del fuoco, di Bellavista. Museo curato dalla memoria storica della villa, Gian Piero Cappellini, di recente affiancato da Breschi. Molto curiosità da parte del folto pubblico per un’antica bicicletta antincendio e anche per i mezzi storici dei vigili del fuoco, uno dei corpi più amati dagli italiani.

Tra l’altro adesso a Bellavista sono iniziati i lavori per il restauro della villa e del museo che, quindi in questo periodo non è visitabile. Nelle intenzioni c’è non solo la volontà di restaurare il complesso, uno dei più belli della Valdinievole e appunto di proprietà dei vigili del fuoco, ma anche di potenziare il museo storico, magari allargando i "pezzi" della collezione anche ai mezzi aerei.

Insomma all’orizzonte c’è la possibilità di ampliare l’offerta turistica della Valdinievole con questo vero e proprio gioiello d’architettura che risale al 1673 costruita da Francesco Feroni che aveva fatto fortuna in Olanda e che al ritorno acquistò una tenuta di ben 45 poderi con edifici agricoli da Cosimo III de’ Medici, il quale lo fregiò anche del titolo di marchese.