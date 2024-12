Novità al Mercato coperto, riapre lo storico negozio. “Quartiere da far rivivere”

Montecatini Terme, 11 dicembre 2024 – La zona del mercato coperto recupera un pezzo della sua storia con la riapertura della vecchia pescheria Rossellini di via Mazzini. È un passo avanti verso la rinascita del quartiere che spinge i residenti e le altre attività del vicinato a essere ottimisti. L’attività, presente da settant’anni nel quartiere, era chiusa dal 2022. A rilevare un esercizio commerciale così importante per Montecatini ci ha pensato Mobilpesca, l’azienda di lavorazione del pesce congelato fondata da Francesco Mobilia nel 1984 a Massa e Cozzile, una realtà leader a livello nazionale e internazionale. Nella attuale sede di Altopascio, inaugurata nel 2016, lavorano circa 40 persone. La pescheria Rossellini diventa “Al porticciolo di Mobilpesca”: l’inaugurazione è in programma sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 16.30. Alle 15 interverranno anche il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alle attività produttive Marco Silvestri.

Il Comune apprezza molto la riapertura della storica attività evidenziando come rappresenti un contributo alla rigenerazione urbana e del tessuto produttivo della città. Il sindaco Del Rosso è davvero soddisfatto di questa scelta. “Ringrazio la famiglia Mobilia – afferma – alla quale sono legato da un duraturo rapporto di amicizia, per aver deciso di fare questo importante investimento che porterà benefici anche alla zona del mercato coperto e a tutta Montecatini”.

L’assessore Silvestri ribadisce che il negozio è stato rilevato “da una famiglia con decenni di esperienza nel settore che vanta competenze molto importanti nel settore. Questa attività, oltre a contribuire al recupero della zona del mercato coperto, potrà rivelarsi utili per altri negozi del quartiere attirando clientela”. Mobilpesca, tra l’altro, ha aperto una pescheria con lo stesso nome anche nella sua sede di Altopascio. L’azienda ha voluto mantenere le foto storiche che raccontano i settant’anni della pescheria Rossellini all’interno dell’attività di via Mazzini, per ribadire il legame con le radici e la continuità che intende perseguire. Non per niente, tra i tre dipendenti del Porticciolo di Mobilpesca ci sarà anche Paola, esponente della famiglia che ha creato la pescheria più conosciuta di Montecatini. Dopo tanti anni nel negozio, continuerà a servire i clienti con la stessa cortesia di sempre.

La nuova proprietà ha scelto di mantenere lo storico bancone del pesce fresco, mentre ai lati saranno esposti prodotti congelati. Gamberi di prima qualità arriveranno direttamente dai pescherecci di Mazzara del Vallo. Il Porticciolo di Mobilpesca, dopo l’inaugurazione, in questo periodo di festività, per ora sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.