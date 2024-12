Mercatino del riuso. Domenica speciale

Domenica prossima a partire dalle 9, a metà strada tra il Natale e i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, in corso Indipendenza e nel centro storico di Borgo a Buggiano è prevista un’edizione speciale di ’Curiosando e Riciclando… per dare nuova vita alle cose’, recuperando la data annullata nello scorso novembre, per le avverse condizioni meteo. Per i visitatori sarà piacevole passeggiare tra tante cose curiose, che riportano alla memoria momenti di vita vissuta, osservando oggetti di antiquariato e artigianato che possono sia arricchire la collezione degli appassionati che costituire idee originali per un regalo particolare.

In occasione del mercatino sarà possibile visitare gratuitamente la mostra ‘1924/2024: un secolo di storia della radio, dalla passione di un genio al suo ruolo sociale’, allestita al piano terra del palazzo Michi da Gino Lavorini e Pasquale Mercaldo: esposti, modelli che hanno caratterizzato più epoche, dalle radio a galena fino ai transistor. Tutto attorno, negozi aperti, bar, pasticcerie e una zona dedicata ai banchi della gastronomia tipica, con animazione musicale in corso, a cura della pasticceria Giovannini. Confermato anche lo spazio dedicato ai bambini, con pony e cavalli per cavalcate in sicurezza. Ampi parcheggi gratuiti a disposizione delle auto dei visitatori che arriveranno a Borgo a Buggiano da ogni parte della provincia, e anche oltre.