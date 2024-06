Memorial Cristiano Benedetti. Donazioni per 11mila euro

La carica dei seicento al Memorial Cristiano Benedetti di Chiesina Uzzanese. La decima edizione della marcia non competitiva voluta dalla famiglia e dagli amici e organizzata dall’associazione ’Avventura Democratica’, per ricordare il giovane scomparso a soli 38 anni il giorno del suo compleanno, ha fatto registrare un alto numero di partecipanti. Questo ha permesso, insieme alla ormai tradizionale lotteria, di poter distribuire offerte per oltre undicimila euro. Il ricavato della manifestazione infatti viene interamente devoluto in beneficenza. Il comitato organizzatore ha predisposto il bilancio e stabilito gli enti a cui andranno le donazioni. 1.700 euro andranno al canile Hermada di Montecatini Terme, 1.500 euro all’associazione di volontariato ’Autismo in blu’ di Chiesina Uzzanese, stessa cifra al Dinamo Camp, 850 euro alla onlus Agbalt che si occupa di oncoematologia pediatrica a Pisa, ottocento euro alla onlus ’Erika Galligani’ di Chiesina Uzzanese. La stessa somma all’asilo Maria Ausiliatrice di Chiesina Uzzanese, 627, 87 euro alla Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese, 250 al gruppo scout di Chiesina Uzzanese, duecento euro ciascuno all’associazione carabinieri in congedo di Pescia e Collodi e alla Vab di Uzzano. A questi vanno aggiunti 1.636,79 euro donati dalla famiglia Benedetti per sei pacchi di materiale didattico donato alla scuola e 1.080,90 euro offerte sempre dalla famiglia per l’organizzazione del Memorial. "È stato un successo – ha commentato il presidente di ’Avventura Democratica’ Marco Cortesi - e come sempre il merito va a tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita della manifestazione. Il nostro intento è quello far sempre meglio di portare sempre più gente all’evento in ricordo di Cristiano".