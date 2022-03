"Mefit, si può continuare l’opera già iniziata"

In una dettagliata mozione, il consigliere di Pescia cambia Ezio Bonini richiama l’attenzione del prossimo consiglio comunale sulla questione del Mefit, il nuovo mercato dei fiori. “Insieme al consiglio comunale, è necessario che il commissario De Cristofaro continui l’intenso lavoro fatto dalla giunta e dall’amministrazione comunale su questo versante, vista la straordinaria importanza che il Mefit riveste su occupazione e economia locale - sottolinea Ezio Bonini -. Qui non basta lavorare sull’ordinario, ma vanno tenuti costantemente aperti quei canali sui quali prima Giurlani e poi la giunta hanno lavorato intensamente, come quelli con la regione Toscana, attuando il programma operativo sottoscritto dalle parti, e il ministero per l’Agricoltura. Su questo siamo particolarmente sensibili e vigileremo a fondo”. In particolare si chiede al commissario di operare per accertarsi dell’effettivo inserimento dei progetti che sono stati progressivamente presentati nell’ambito del Pnrr e dell’avanzamento dei canali attivati con il ministero dell’Agricoltura per salvaguardare uno dei mercati floricoli più importanti d’Europa. Questo il testo integrale della mozione : “Il Mefit è l’azienda speciale che gestisce per conto del Comune, il Mercato dei Fiori, mercato che si svolge in una struttura realizzata alla fine degli anni settanta e poi attiva dalla fine degli anni ’80 come mercato dei fiori; struttura denominata Comicent quando in precedenza era ancora di proprietà del Ministero dell’Agricoltura. La struttura è passata nel patrimonio del Comune nel 2016, a seguito di specifica legge della Regione Toscana che nel frattempo ne era diventata proprietaria. In questo contesto fu sottoscritto un apposito “accordo di programma” tra Regione e Comune al fine di definire gli obiettivi e gli interventi necessari per la messa a norma della struttura. Anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria unita ai cambiamenti normativi in materia di sicurezza e di antincendio hanno determinato una grave situazione di carenza in termini ...