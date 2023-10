Mattinata di disagi a Monsummano: ecco le strade interessate

il comune di Monsummano Terme informa che nella giornata di oggi, dalle ore 8 alle ore 12, il tratto compreso tra via della Repubblica e via Padre Donzelli sarà chiuso al traffico veicolare per consentire lavori di spostamento di macchinari da laboratorio. Le zone interessate saranno quella di via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Padre Donzelli che sarà completamente chiusa. In via della Libertà, tra via Marx e via Vittorio Veneto, è predisposta la chiusura al traffico veicolare, eccetto per i residenti con divieto di accesso in via Vittorio Veneto; in via Abate Barni chiusura alla circolazione, eccetto per i residenti con divieto di accesso in via Vittorio Veneto ed infine in via C. Marx, con accesso da via della Repubblica con direzione via Padre Donzelli, chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti.

red.pt