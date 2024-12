Masterplan Valdinievole. Anche Montecatini "c’è". Via libera alla convenzione

La città compie un nuovo passo avanti per fare sistema con le altre realtà della Valdinievole e trovare una via di sviluppo efficace. Il consiglio comunale ha appena approvato con 16 voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario la convenzione per rendere operativo il Masterplan della Valdinievole. Il sindaco Claudio Del Rosso ha ricevuto mandato per sottoscrivere il documento nei prossimi giorni.

Il Masterplan per la valorizzazione della Valdinievole è un progetto commissionato dalla Fondazione Caript allo studio dell’architetto Stefano Boeri per delineare una prospettiva comune di rilancio del comprensorio, dove si mettono insieme poli d’attrazione, eccellenze e paesaggi dal punto di vista fisico, sociale, ambientale ed energetico. Il lavoro realizzato dal celebre professionista apre le porte a nuove possibilità rispetto alla situazione esistente.

Per migliorare i collegamenti intercomunali e potenziare le reti di mobilità dolce, il Masterplan prevede la messa a sistema di tutti i sentieri e la realizzazione di un anello ciclopedonale di 72 chilometri che, a partire dai tracciati esistenti, raccordi i diversi paesaggi. Un anello ciclabile che potrebbe rappresentare sia un elemento di attrazione turistica, da promuovere anche attraverso l’utilizzo del nuovo marchio Naturalmente Valdinievole, sia un sistema alternativo alla mobilità tradizionale per i residenti. Raffaela Verdicchio, funzionaria dell’ufficio turismo, ha illustrato il provvedimento ai consiglieri durante la seduta.

"Con questo atto – ha sottolineato - stipuliamo una convenzione fra gli 11 Comuni della Valdinievole, la Provincia di Pistoia e la Fondazione Caript, per l’attuazione del progetto. Le amministrazioni attuano una convenzione e, in seguito, un tavolo permanente di lavoro costituito dai sindaci, dal presidente della Provincia e dal presidente della Fondazione. La Provincia si impegna a sostenere i Comuni nella ricerca, per esempio, di fonti di finanziamento, quindi è prevista la partecipazione a progetti che consentano di sostenere gli enti nell’attuazione del percorso. Sì tratta di un anello che congiunge le amministrazioni e si concettizza attraverso il recupero e la valorizzazione di quelle che sono le strade e i sentieri già esistenti. Dovrà essere un collegamento con gli altri cammini e sentieri che già sono presenti nella Provincia e all’interno della Regione. Questa convenzione è andata in approvazione in tutti i Comuni della Valdinievole". Boeri ha sviluppato considerevoli interventi di riqualificazione urbana e di interventi sulla città (Milano, Roma, Mosca, Pechino, San Paolo, Qingdao, Marsiglia, Astana, Venezia, Bolzano, Doha). Tra i suoi progetti più noti, il bosco verticale nel quartiere Isola a Milano.

Daniele Bernardini